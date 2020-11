(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2020 Casellati interrompe Endrizzi: “Non infanghi il nome della Santelli” “Non si può parlare di una persona che è morta, non si può e non si deve. C’è un condice deontologico di condotta oltre il quale non si può andare. Non si può infangare il nome di Iole Santelli”. Così Maria Elisabetta Alberti (FI), presidente del Senato, durante una discussione sulla commissione parlamentare antimafia. Durata: 01_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev