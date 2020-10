(Agenzia Vista) Arezzo, 9 ottobre 2020 Casellati: “Liliana Segre esempio di forza ed eleganza femminile per tutte le donne” “Vorrei rivolgere un pensiero alle giovani donne. Liliana è uno straordinario esempio di coraggio, forza ed eleganza femminile. Una femminilità che emerge dal ricordo della sua sofferenza per il taglio di capelli che ha subito ad Auschwitz. Evento vissuto come una spoliazione della sua identità” queste le parole della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati durante la cerimonia per l’ultimo discorso in pubblico della senatrice Liliana Segre a Rondine, Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. / Facebook Lucia Azzolina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev