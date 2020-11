(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 Casellati ricorda Gigi Proietti: "Genio della commedia italiana". Poi minuto di silenzio in Senato La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati omaggia Gigi Proietti in Senato nel giorno della sua scomparsa: "È scomparso questa mattina, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, un grande maestro dello spettacolo: Gigi Proietti. Personaggio poliedrico e istrionico, sofisticato e insieme amatissimo dall’ampio pubblico, Gigi Proietti ha fatto dell’arte la sua missione di vita. Dal canto alla recitazione, dal doppiaggio alla regia, dalla poesia teatrale alla televisione, ci ha dimostrato come sia possibile coniugare tecnica ed empatia, rigore e carisma. Ci ha fatto riscoprire cosa significhi regalarsi al pubblico con generosità e autorevolezza, esuberanza e sensibilità, maestria e umiltà. Genio della commedia italiana, il suo straordinario percorso artistico è il racconto di un pezzo della nostra storia collettiva. Della storia di un’italianità che, grazie alla sua satira graffiante, ha saputo riconoscersi in personaggi indimenticabili. Personaggi che raccontano i vizi e le virtù della nostra identità comune, l’umanità dei nobili sentimenti, ma anche delle piccole debolezze di ogni giorno. La capacità di svelare e accarezzare con sarcasmo e delicatezza le cifre più autentiche di un popolo, fa di Gigi Proietti un grande poeta della nostra contemporaneità. A Roma, alla sua amata città, ha dedicato le sue note più toccanti e profonde. Note che raccontano una romanità straordinariamente viva, fatta di spontaneità e di quella ironia che si traduceva in una idea di comicità. Ma alla città eterna Gigi Proietti ha anche dedicato il suo impegno con i giovani e per i giovani, facendo della capitale un laboratorio di cultura e spettacolo e una scuola per tanti aspiranti attori e registi. Tanti progetti che, anche durante il lockdown, lo hanno visto impegnato in prima linea a testimoniare, specialmente ai ragazzi, che la conoscenza del teatro classico è un patrimonio di fondamentale importanza per costruire il futuro di un popolo. Nel ricordo di questo artista totale, invito l’Assemblea ad unirsi al dolore dei familiari ed amici e ad osservare un minuto di silenzio". 03_42 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev