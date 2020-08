Casellati ricorda Sergio Zavoli e il suo giornalismo di qualità

Roma, 6 ago. (askanews) - L'Aula del Senato si è aperta con il ricordo di Sergio Zavoli scomparso martedì 4 agosto 2020 "giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza", ha detto nel suo intervento la presidente Elisabetta Casellati."È stato tra i più importanti narratori della nostra storia, entrato in Rai giovanissimo, fu ideatore e conduttore di molte trasmissioni di inchiesta e di approfondimento. Il suo volto e la sua voce divennero per milioni di italiani la garanzia di un giornalismo di qualità fatto di passione e ricerca instancabile della verita e di rispetto"."É stato motivo di grande dispiacere personale, di tutti i senatori e dell'amministrazione per non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitaria, la cameraardente qui in Senato per tributargli un ultimo saluto", ha aggiunto Casellati che ha poi invitato l'assemblea a osservare un minuto di silenzio.