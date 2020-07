(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2020 Casellati visita il Parco archeologico del Colosseo Il presidente del Senato Elisabetta Casellati in visita al parco archeologico del Colosseo a Roma. Il percorso, lungo la Via Sacra, ha avuto inizio dall'Arco di Tito per finire alla Curia Iulia, l’antica sede del Senato Romano. "L'Italia ha un patrimonio culturale straordinario e proprio da questo patrimonio dobbiamo ripartire" - ha affermato il presidente al termine della visita - "La cultura è uno straordinario volano del turismo e con la cultura si mangia: la cultura è il nostro petrolio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev