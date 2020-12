(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Cashback, Conte: "Primo passo per digitalizzazione Paese" "Sento tante critiche sul cashback in questi giorni, ma non è una misura amica degli assembramenti, ma amica dei cittadini ed aiuta i cittadini anche in questo difficile momento. E' il primo passo per la digitalizzazione del Paese". Lo afferma sul cashback il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 01_20 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev