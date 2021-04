Cashback, Mollicone (FdI): “Provvedimento inutile, 5 miliardi in più per ristori”

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2021 “Fratelli d’Italia è una opposizione nazionalista e patriottica che fa proposte concrete che vanno inserirsi sul piano di sostegno alle categorie ormai stremate. Purtroppo chi era entrato nel Governo sperando di poter orientare le scelte a favore delle stesse categorie in realtà non ci sta riuscendo e questa è la dimostrazione. 5 miliardi di euro che invece di essere destinati ai ristori verranno lasciati su un provvedimento assolutamente inutile come il cashback e la lotteria degli scontrini invece di aiutare le famiglie in crisi.” Così Federico Mollicone, Deputato di FdI, uscendo da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev