Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre Cashback, Rosato: “C’è contraddizione se dici agli italiani di non andare in giro per acquisti” “Sul cashback c’è contraddizione. Metà Palazzo Chigi festeggia grande successo cashback tra gli italiani e metà dice di non andare in giro a fare acquisti. Per altro c’è la scelta che io non condivido di chiudere centri commerciali nel fine settimana” sono le parole del vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato. Durata: 00_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev