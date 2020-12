(Agenzia Vista) Bologna, 18 dicembre 2020 Casi Zaki e Regeni, Di Maio: “Sui diritti umani non si arretra” “La posizione del Ministero e di tutto il Governo è che sui diritti umani non si arretra. E vorrei essere molto chiaro, perché vale per la situazione di Patrick Zaki, vale per la verità su Giulio Regeni e vale per tutti gli altri nostri connazionali che sono in situazioni, ad esempio, di ingiusta detenzione o nel caso dell’atroce delitto di Giulio Regeni, ci sono famiglie che pretendono la verità. Penso anche al caso Paciolla in Colombia di questa estate”. Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa a Bologna. / Facebook Regione Emilia-Romagna Durata: 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev