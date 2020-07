Caso Berlusconi, Bonafede: "Accertamenti? Solo su toghe in servizio"

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Berlusconi, Bonafede Accertamenti Solo su toghe in servizio "Il ministero della Giustizia compie accertamenti tendenti a chiedere, eventualmente, l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del competente organo istituzionale a ciò preposto davanti al Csm, cioè la Procura Generale presso la Corte di Cassazione. L'accertamento deve muovere da fatti circostanziati e specifici, relativi esclusivamente a magistrati attualmente in servizio". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rispondendo al Question Time al Senato a un'interrogazione sugli audio del giudice (deceduto) Amedeo Franco relativi alla sentenza di condanna definitiva della Cassazione nei confronti di Silvio Berlusconi per frode fiscale. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev