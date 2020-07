(Agenzia Vista) Milano, 27 luglio 2020 Caso camici, Fontana: "Non tollero che si dubiti su mia integrità" "Non tollero che si dubiti su mia integrità o su quella dei miei familiari." Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso delle comunicazioni in Consiglio regionale sul caso camici per il quale il governatore lombardo è indagato. / Consiglio regionale Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev