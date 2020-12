(Agenzia Vista) Kosovo, 30 dicembre 2020 Caso Chico Forti, Di Maio: “Buona notizia, chiusi tanti dossier su nostri connazionali all’estero” “È stato un anno in cui abbiamo visto tanti dossier sui nostri connazionali all’estero chiudersi finalmente. Penso ai pescatori di Mazara del Vallo che erano in Libia e penso anche al caso Chico Forti che in queste ore ha rappresentato un’altra buona notizia per la nostra comunità. Chico Forti in queste ore ci ha inviato una lettera ringraziando il Governo per quello che abbiamo fatto riportandolo in Italia e questa è un’altra buona notizia che si aggiunge ad un anno in cui sicuramente abbiamo visto tanti nostri concittadini, purtroppo, morire per questa terribile pandemia o essere in uno stato cagionevole di salute per questo virus.” Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una dichiarazione dal Kosovo, dove ha fatto visita al Quartier Generale della NATO KFOR. 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev