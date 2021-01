(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Caso Gregoretti, Gup Sarpietro: "Singoli eventi gestiti dai ministri" "Nei vari casi c'era il ministro Salvini prima e la ministra Lamorgese dopo. Se c'è continuità di azione? Secondo me sì, ma non parliamo ancora di reati. Nella politica generale del governo quella della ricollocazione era una costante, un leitmotiv generale. Se posso attribuire al solo Salvini la decisione di non far sbarcare i migranti della Gregoretti? Su questo non posso rispondere perché attiene alla decisione finale del processo". Queste le parole del gup di Catania, Nunzio Sarpietro, dopo l’udienza del Presidente Conte per il caso Gregoretti tenutasi a Palazzo Chigi, in cui era presente anche l’imputato Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev