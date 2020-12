(Agenzia Vista) Catania, 12 dicembre 2020 Caso Gregoretti, Salvini: “Non commento dichiarazioni Toninelli, ha dimenticato cosa faceva” “Non commento le dichiarazioni di Toninelli che con me firmava i divieti di sbarco, che con me ha approvato i decreti sicurezza e adesso si è dimenticato cosa faceva”, Così il segretario della Lega Matteo Salvini al punto stampa dopo l’udienza preliminare in tribunale per la richiesta di rinvio a giudizio per il caso Gregoretti in diretta su Facebook. / Facebook Matteo Salvini Durata: 00_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev