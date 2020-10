Caso Gregoretti, Salvini: "Soddisfatto, sentito da giudice che non ho fatto da solo"

(Agenzia Vista) Catania, 03 ottobre 2020 Caso Gregoretti, Salvini: "Soddisfatto, sentito da giudice non ho fatto da solo" "Era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, soddisfatto di aver sentito finalmente da un giudice che quel che si è fatto non si è fatto da soli". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa insieme a Giulia Bongiorno dopo l'udienza preliminare sul caso Gregoretti. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev