(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre Caso Regeni, i genitori: “Ritirare l’ambasciatore. Ha perseguito solo interessi economici” “Uno degli scopi principali annunciati quando Cantini è tornato al Cairo è stato di cercare la verità per Giulio, obiettivo messo in secondo piano per normalizzare i rapporti Egitto-Italia e sviluppare reciproci interessi economici, militari e turistici. Chiediamo quindi il richiamo dell’ambasciatore per rispetto dei valori democratici” sono le parole dei genitori di Giulio Regeni in collegamento con la sala stampa della Camera dei Deputati per la conferenza stampa indetta per la chiusura delle indagini sul rapimento e uccisione del loro figlio. Durata: 01_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev