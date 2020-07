(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Caso Trentini, Marco Cappato e Mina Welby assolti: "Sentenza la dedichiamo a Davide e la sua mamma" Marco Cappato e Mina Welby assolti per la morte di Davide Trentini a 53 anni, malato di sclerosi multipla da 26 anni. All’uscita del Tribunale i due hanno commentato la sentenza: “Il mio lavoro non è finito qui” dice Mina Welby, seguita da Cappato: “Oggi è stato stabilito un precedente importante ma il problema è che ogni volta bisogna passare per il tribunale”. / Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev