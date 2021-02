(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2021 Castaldi (M5S) :"Ora le priorità sono i ristori" "Il Paese è in emergenza e bisogna ricominciare a lavorare per il bene dei cittadini continuando con gli aiuti che il Governo Conte aveva assicurato agli italiani. Le priorità ora sono i ristori per famiglie e imprese". Così Gianluca Castaldi del Movimento 5 Stelle sul lavoro che attende il nuovo Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev