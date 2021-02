(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2021 "Da una parte l'Arabia Saudita, la morte di un giornalista, Renzi che avrebbe preso soldi per partecipare a una conferenza in piena crisi di governo, dall'altra il Movimento 5 Stelle che lavora per accelerare i ristori alle imprese e per imprimere una svolta all'Italia." Così Gianluca Castaldi, Senatore del Movimento 5 Stelle, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev