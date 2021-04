(Agenzia Vista) Roma, 23 Aprile 2021 “Il superbonus ha garantito lavoro per le imprese e vantaggi per i cittadini rispettando l’ambiente. Per il Movimento 5 Stelle è fondamentale prorogarlo fino al 2023. Questa, insieme alla lotta al Covid e alla ripresa economica, sono la nostra priorità. Non certamente discussioni interne che non interessano nessuno”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S Gianluca Castaldi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev