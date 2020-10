(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre Castelli: “Per aziende che chiuderanno fondo perduto per imprese doppio rispetto a giugno” “Come Movimento 5 Stelle ci stiamo concentrando sulle imprese. Per chi dovrà chiudere un fondo perduto che potrà andare fino a due volte quello che hanno preso a giugno. Il credito di imposta sugli affitti e indennizzi per stagionali e sportivi. In più la cancellazione della seconda rata Imu” queste le parole della viceministra dell’Economia Laura Castelli. Durata: 00_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev