(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 Castellone (M5s): "Necessarie misure restrittive, aiutiamo le famiglie e le imprese" "La priorità è velocizzare la campagna vaccinale per consentire al Paese di ripartire in sicurezza coinvolgendo anche i soggetti fragili e chi li assiste. La situazione epidemiologica richiede ancora misure restrittive per questo vanno garantiti i sostegni alle famiglie e alle imprese." Così Maria Domenica Castellone, Senatrice del Movimento 5 stelle, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev