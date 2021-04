Castellone (M5s): “Sospendere i brevetti dei vaccini, acceleriamo con campagna vaccinale”

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2021 “Sospendere anche temporaneamente i brevetti dei vaccini, questa è la proposta e questa è la battaglia del Movimento 5 stelle, perché per somministrare più dosi vaccinali serve produrre più dosi. Una cosa però deve essere chiara, non bastano annunci per far ripartire il paese ma bisogna accelerare nella campagna vaccinale soprattutto di anziani e soggetti fragili.” Così Maria Castellone, Senatrice del M5s, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it