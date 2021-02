Catricalà, Senato osserva minuto di silenzio. Casellati: "Questa non è una bellissima giornata"

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Catricalà, Senato osserva minuto di silenzio. Casellati: "Purtroppo non è una bellissima giornata questa" “Ho appreso in questo istante che purtroppo è mancato Antonio Catricalà che ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti come avvocato, magistrato del Consiglio di Stato, dirigente e anche politico italiano. Vorrei osservare per lui un minuto di silenzio. A nome mio personale e di tutta l’assemblea va il cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Purtroppo non è una bellissima giornata questa". Queste le parole della presidente del Senato, Elisabetta Casellati nel ricordare Antonio Catricalà nell'Aula di Palazzo Madama. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev