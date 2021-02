(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Causin (Maie): "Mia uscita da FI consapevole, lo rifarei" "Sì, con Maria Rosaria Rossi abbiamo fatto una scelta consapevole dopo l'appello alla responsabilità del Presidente della Repubblica. Non dimentichiamo che il Parlamento è fermo: non stiamo facendo provvedimenti importanti perchè le commissioni delle Camere sono bloccati. La scelta che abbiamo fatto è per l'Europa e penso che il presidente del consiglio incaricato rappresenti la quinta essenza dell'europeismo". Lo ha detto Andrea Causin, ex senatore di Forza Italia e ora nel Gruppo Europeisti - Maie - Centro Democratico Senato, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se ripeterebbe la scelta di uscire il partito azzurro. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev