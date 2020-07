(Agenzia Vista) Puglia, 18 luglio 2020 Cavallaro (Cisal): "Nuova sede a Barletta per estendere valore del presidio sociale" “L’apertura di questa nuova sede è l’ennesimo segnale forte che la Cisal vuole dare anche a a questo territorio. Un passo importante di vicinanza ai nostri iscritti dopo un periodo buio per tutti”. Lo ha detto il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro all’inaugurazione, stamattina, della nuova sede della sigla sindacale a Barletta. “La Cisal investe su questa città per estendere il valore del proprio presidio sociale - ha aggiunto Cavallaro - mettendo a disposizione ulteriori servizi e competenze a favore dei più deboli ed esposti alla crisi, divenuta asfissiante con l’emergenza Coronavirus in alcune zone del Paese come questa, in cui vi sono già gravi emergenze lavorative”. All’evento, a cui hanno preso parte, oltre al Segretario Generale Cavallaro, il presidente Encal - Cisal Pietro Venneri, il presidente Nazionale Caf - Cisal Mario Miele, l’amministratore delegato di Cisal Servizi e Consulenze Francesco Greco ed i vertici sindacali locali, ha partecipato anche il senatore Dario Damiani che ringrazia la Cisal “per aver scelto questo territorio ed offrire così- dice- tanti servizi ai nostri concittadini”. La nuova struttura, sita in via Monfalcone 51, oltre ai servizi di natura sindacale, offrirà all’utenza assistenza fiscale, legale e di patronato grazie al contestuale avvio degli sportelli Caf ed Encal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev