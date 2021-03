Cavallaro (Cisal): “Si ai vaccini nei luoghi di lavoro”

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a supportare eventuali avvi di campagne vaccinali nei luoghi di lavoro anche attraverso l’utilizzo di medici aziendali, ribadendo la necessità di inserire in via prioritaria alcune categorie di lavoratori, come quelli del trasporto pubblico, della distribuzione alimentare e di beni di prima necessità, dei servizi attinenti la distribuzione energetica ed idrici, dei patronati, o che all’interno dei propri nuclei familiari hanno situazioni di disabilità complesse”. Lo ha detto il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro al termine del tavolo di confronto con i ministri Orlando e Speranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it