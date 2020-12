(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Cdm vara stretta Natale, Conte: "Ci sarà un po di socialità" "La possibilità di visita da parte di due persone non conviventi, eventualmente con figli minori di 14 anni, l'abbiamo pensata per consentire un minimo di socialità in questo momento". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev