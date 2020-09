(Agenzia Vista) Pistoia, 8 settembre Ceccardi: “In Toscana con tagli a sanità mascherine fatte nei laboratori di cinesi pieni di topi” “Sui servizi sanitari in Toscana si è solo tagliato negli ultimi anni. Che fine hanno fatto i sodi dei Toscani con cui sono state pagate le mascherine date in subappalto ai laboratori cinesi di Prato. Laboratori che le hanno prodotte senza rispettare le misure igienico-sanitarie e con i topi che giravano per i laboratori” queste le parole della candidata leghista per le regionali toscane Susanna Ceccardi durante un comizio a Pistoia assieme al leader della Lega Matteo Salvini. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev