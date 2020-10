(Agenzia Vista) Venezia, 28 ottobre 2020 Cena alle 5:00 per Brugnaro in un ristorante a Mestre per sostenere ristoratori ed esercenti Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "Alle 5:00 inizio della giornata con cena al Osteria Plip di Mestre per sostenere ristoratori ed esercenti. Cultura, ristorazione, sport: chiediamo al Governo che riveda il Dpcm e dia fiducia alle persone che hanno investito in sicurezza e che si sono comportate correttamente". / Facebook Luigi Brugnaro Durata: 01_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev