(Agenzia Vista) Lisbona, 11 giugno 2020 Centeno: "Nuovo presidente Eurogruppo dal 12 luglio" "L'Eurogruppo sta entrando in una nuova fase, prima di tutto sulla leadership. Oggi informerò i ministri delle Finanze del processo per eleggere un nuovo presidente dell'Eurogruppo. Lancerò un appello per le candidature e il mio nome non sarà sulla lista: dopo un'attenta valutazione, ho deciso di non cercare la rielezione. Il mio mandato termina il 12 luglio: da quel giorno ci sarà un nuovo presidente dell'Eurogruppo". Così il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, prima della riunione dei ministri delle Finanze dell'Eurozona in videoconferenza. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev