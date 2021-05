Centinaio: “Raggi ha deluso tanti romani. Se M5S pensa sia candidata migliore buon per noi”

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 “Raggi ha deluso tantissimi romani che avevano riposto in lei le speranze per far rinascere la città. Se M5S pensa che sia la candidata migliore ben venga per noi” lo ha detto il senatore della Lega Gian Marco Centinaio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev