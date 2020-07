(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2020 Cerimonia del Ventaglio alla Camera dei deputati, il meglio dell'intervento di Fico La cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, da parte dell'Associazione stampa parlamentare. Il ventaglio di quest'anno riporta le firme di tutti i giornalisti dell'Asp, proprio come il primo, nel 1893, che venne donato dai cronisti all'allora presidente della Camera Giuseppe Zanardelli. L'idea, avuta dal segretario dell'Associazione stampa parlamentare Adalberto Signore, è stata realizzata in questa modalità in quanto, a causa del coronavirus, non è stato possibile organizzare il concorso tra gli studenti delle Accademie di Belle arti di tutta Italia che disegnano i ventagli da donare ai presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev