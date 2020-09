(Agenzia Vista) Milano, 08 settembre 2020 Cessate il fuoco Libia, Di Maio: “Non c'è tempo da perdere” Così a proposito della Libia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando in conferenza stampa congiunta con l'omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya, al termine del loro incontro nella sede della prefettura a Milano: “Dobbiamo portare ad un cessate il fuoco duraturo che possa portare a interscambi economici […] non c’è tempo da perdere, le parti devono capire che non esiste altra strada se non quella della diplomazia” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev