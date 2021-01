Chi è Jake Angeli, lo sciamano pro-Trump dell'assalto al Capitol

Roma, 7 gen. (askanews) - Fra tutti gli invasati e violenti supporter di Donald Trump che hanno preso d'assalto Capitol Hill a Washington, irrompendo nei locali del Congresso in quella che è stata una delle pagine più nere della democrazia in America, la star è sicuramente Jake Angeli, "influencer" attivissimo sui social e imbattibile nell'attirare l'attenzione grazie alla sua mise a torso nudo e pelliccia - con tanto di corna - da sciamano preistorico.L'uomo, originario dell'Arizona, è un noto sostenitore di Trump e sui suoi account social diffonde l'incredibile teoria complottista nota come "Q Anon", dilagata attraverso i social media e che - fra le altre inimmaginabili bufale - sostiene che il mondo sia controllato da una setta di ricconi e politici di sinistra (con Bill Gates in prima fila) che bevono il sangue dei bambini per avere l'immortalità.Angeli, che sul web si definisce "voice actor", attore-doppiatore, grazie al suo look carnevalesco e un po' in salsa leghista, a metà fra il vichingo e lo sciamano indiano, è diventato noto online come "Q Anon Shaman" (sciamano di Q-Anon). Ma è stato intervistato durante la manifestazione davanti al Campidoglio di Washington, prima dell'irruzione, quando era ancora in "abiti civili"."Donald Trump ha vinto le elezioni. Quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria rivelazione di quanto il sistema sia corrotto. E noi come americani ci stiamo riappropriando del sistema".In un autentico delirio di informazioni e controinformazioni, su Twitter alcuni attivisti dell'estrema destra americana hanno "ripudiato" Angeli, postando foto manipolate o fuorvianti in cui sostengono che l'uomo - le cui mascherate evidentemente non piacciono a tutti i suprematisti - sarebbe un attivista di Black Lives Matter oppure del gruppo radical di sinistra Antifa.