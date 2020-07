(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Chico Forti, Biancofiore Governo agisca con ambasciata Usa per riparare ingiustizia Michaela Biancofiore di Forza Italia in Aula alla Camera: "Ci accodiamo alla richiesta di Fratelli d'Italia per chiedere giustizia per Chico Forti. Governo agisca con ambasciata Usa per commissione inchiesta" Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev