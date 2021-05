Chiudono i Disney Store in Italia, i lavoratori protestano a Piazza Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2021 I lavoratori dei Disney Store in Italia protestano a Piazza Montecitorio dopo aver appreso della chiusura dei 14 centri in Italia. Da Milano a Palermo infatti i punti vendita lasceranno la Penisola. Giù le serrande anche per i 3 centri di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev