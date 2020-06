Chiuse due scuole elementari a Parigi per nuovi casi di Covid-19

Parigi, 24 giu. (askanews) - Due scuole elementari di Parigi, una nel 12esimo e l'altra nel 14esimo arrondissement, sono state chiuse come misura precauzionale dopo la conferma di alcuni casi positivi al Covid-19. Non si tratta di clusters, secondo l'Agenzia regionale francese della sanità.Fino a venerdì 26 giugno la scuola situata nel dodicesimo arrondissement e con 180 studenti, resterà chiusa "per precauzione e vigilanza", a seguito della conferma di "tre casi positivi di Covid-19", ha spiegato l'agenzia, senza fornire ulteriori dettagli sulle persone interessate. "Dato che questi tre casi sono stati distribuiti nel tempo tra inizio giugno e lunedì, non si tratta di un cluster", ha precisato.L'Agenzia è in attesa di "indagini di sorveglianza sanitaria ed esaminerà quindi le misure da adottare", indipendentemente dal fatto che questa chiusura sia estesa o meno. Se questa scuola elementare è stata costretta a chiudere, la scuola materna ad essa collegata rimane aperta: "Sono due strutture diverse, le due scuole non hanno lezioni in comune, quindi non c'è alcun rischio".