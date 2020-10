(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Chiusura scuole in Campania, Azzolina: “Sono addolorata. Non facciamo un favore agli studenti” “Vedere le immagini dei ragazzi campani in giro è per me un dolore assoluto. Non gli stiamo facendo un favore, li stiamo abbandonando. I giovani sono stati già dimenticati abbastanza negli anni passati. Dobbiamo rimetterli al centro” queste le parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite dell’incontro “Futuri. Pronti all’impresa” nella sede di Confindustria a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev