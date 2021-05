"Ci avete riempito la vita di emozioni”, la dedica degli amici ai funerali di Alessandro e Silvia

(Agenzia Vista) Varese, 27 Maggio 2021 “Ci avete riempito la vita di emozioni, siamo fieri di avere fatto parte di voi. Rimarrete in eterno con noi e nei nostri cuori. Fate buon viaggio Amici. Questo non è un addio ma un arrivederci”. E’ la dedica che gli amici di Alessandro Merlo e Silvia Malnati, la giovane coppia di Varese morta nell’incidente della funivia del Mottarone, hanno scritto su uno striscione esposto all’esterno della chiesa parrocchiale di Santa Maria in San Fermo, dove sono stati celebrati i funerali. Accanto alla scritta, una foto dei due ragazzi che brindano. Pochi metri più in là, accanto all’ingresso della chiesa, un altro ritratto dei due giovani circondato da fiori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev