(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Ciampolillo (ex M5S): “Ho votato sì e hanno sospeso seduta, il moviolone ha verificato regolarità” “La Presidente Casellati, quando mi sono avvicinato per il voto, mi ha chiesto di esprimere il voto. Io ho detto si, subito dopo è stata sospesa la seduta. Dietro c’era anche il collega Nencini, poi alla fine con la moviola è stato possibile verificare che era tutto regolare”. Così il senatore Lello Ciampolillo, espulso dal M5S per la questione dei mancati rimborsi, in una dichiarazione fuori Palazzo Madama, dopo il voto di fiducia al Governo in cui la regolarità del suo voto è stata oggetto di dibattito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev