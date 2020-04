(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2020 Cimino (Sind. Rocca di Papa): “Alla Rsa San Raffaele ci sono già stati 10 decessi per covid” “Alla Rsa San Raffaele ci sono già stati 10 decessi per covid” queste le parole di Veronica Cimino, sindaco di Rocca di Papa, riguardo la situazione dei contagi presso la Rsa San Raffaele in cui sono stati accertati diversi casi di anziani positivi al covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev