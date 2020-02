Cina: a fine aprile i test per vaccino contro il coronavirus

Pechino, 21 feb. (askanews) - La Cina potrebbe avviare i test clinici per un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus verso fine aprile. Lo hanno annunciato le autorità cinesi, mentre il plasma dei pazienti guariti è attualmente usato per trattare un numero limitato di pazienti in gravi condizioni.Xu Nanping, ministro della Scienza e tecnologia cinese:"Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo del vaccino, processi multipli sono sviluppati in parallelo per avanzare la ricerca e lo sviluppo. Prevediamo di applicare i test clinici per un vaccino verso fine aprile al più presto. Tutti i processi tecnici per lo sviluppo del vaccino in Cina sono di fatto al passo con altri paesi"."Fino a ieri, abbiamo avuto più di 100 pazienti guariti che hanno donato il loro plasma. Possiamo usare il plasma donato di questi 100 pazienti guariti per preparare all'incirca 240 plasma da usare per la terapia di oltre 200 pazienti in gravi o critiche condizioni", ha aggiunto il ministro.