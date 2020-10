Cina, a Qingdao oltre 3 milioni di test nel giro di due giorni

Milano, 13 ott. (askanews) - Sei casi di Coronavirus, oltre 3 milioni di test nel giro di due giorni. Qingdao, città portuale cinese da oltre 9 milioni di abitanti, ha offerto una rapida e vasta risposta sanitaria. Tutti in fila, ordinatamente."Alle 8 del mattino ... la nostra città aveva prelevato 3,08 milioni di campioni per i test nucleici, con 1,11 milioni di risultati ricevuti", ha dichiarato la commissione sanitaria di Qingdao.I residenti hanno scritto sui social media di essere stati informati dai rappresentanti della comunità delle stazioni di test più vicine, e la città ha reso noto di voler testare l'intera popolazione - 9,4 milioni - entro cinque giorni dal rilevamento dei primi casi in un ospedale domenica 11 ottobre.Una chiara volontà del Partito Comunista al governo di dimostrarsi capace di gestire la crisi del Covid 19 dopo la mattanza di Wuhan, la città considerata punto di inizio di questa pandemia.