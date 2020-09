Cina, Xi premia gli eroi della pandemia: "Da soli non si vince"

Roma, 8 set. (askanews) -afp 8.01Il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato i risultati ottenutidal Paese contro l'epidemia di Covid-19, che ha visto la città diWuhan primo focolaio della pandemia. Nel corso di una cerimoniatrionfale all'Assemblea del Popolo di Pechino, il presidente hapremiato quattro eroi del Covid-19 per il loro contributo nellosconfiggere l'epidemia.Xi Jinping ha avvertito: la pandemia è ancora in atto, percombatterla occorre unirsi.Ups2.25"Nessun Paese può essere al sicuro da solo in questa enormecrisi, e l'unità e la cooperazione sono la strada giusta per ilmondo. Qualsiasi mossa egoistica, qualsiasi passo falso di unpaese e qualsiasi azione che confonda il giusto e lo sbagliatonon solo porterà danni alla sua stessa gente, ma anche danni adaltre parti del mondo".Ups3.33"Attualmente la pandemia si sta ancora diffondendo in tutto ilmondo, e il rischio di casi sporadici e di epidemie localicontinua ad esistere in Cina. È ancora necessario uno sforzo perpoter dire di aver battuto la pandemia. Dovremmo essere prudentie continuare a lavorare affinché il coronavirus non si sviluppidall'esterno per poi propagarsi all'interno".