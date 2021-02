(Agenzia Vista) Piemonte, 15 febbraio 2021 Cirio: “Inaccettabile bloccare lo sci a 12 ore da riapertura, Draghi dimostri che musica è cambiata" “La decisione del ministro Speranza di bloccare lo sci a meno di 12 ore dell’apertura ha dell’incredibile ed è inaccettabile. Per questo come Regione Piemonte ci rivolgiamo al nuovo presidente Draghi, dimostri lui che la musica è cambiata, che il nuovo Governo ha rispetto delle imprese, per chi lavora delle aziende. Aziende che non vedono un futuro se non da parte dello Stato. Ristori immediati, ristori certi ma soprattutto rispetto perché non chiede altro di poter lavorare”. Così il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in un videomessaggio registrato in montagna, a proposito del blocco dello sci da parte del ministro Speranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev