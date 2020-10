(Agenzia Vista) Torino, 27 ottobre 2020 Cirio: "Sono vicino a manifestanti pacifici di Torino. Servono punizioni esemplari per violenti" "Ieri sera a Torino c'erano due piazze. Una fatta di gente per bene, di lavoratrici e lavoratori, di imprenditori che urlavano legittimamente la loro rabbia, la loro paura e la loro preoccupazione. A quella piazza noi abbiamo dato ascolto, li abbiamo incontrati, facciamo nostre le loro preoccupazioni. Poi c'era un'altra piazza, dove c'era qualche decina non di manifestanti, ma di delinquenti, di persone che hanno rotto, distrutto, spaccato, rubato all'interno delle vetrine. Nei confronti di costoro non ci vuole nessun tipo di comprensione. Ci vuole il rigore assoluto, ci vogliono punizioni esemplari." Così in un videomessaggio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a proposito degli scontri di ieri sera a Torino. 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev