(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Città della Scienza, De Luca: "Senza fondi della Regione sarebbe morta e sepolta" "La Città della scienza sarebbe già morta e sepolta se non avessimo deciso come Regione Campania di tenerla in vita. Per salvare Città della scienza la Regione stanzia ogni anno 3 milioni di euro, senza i quali dovremmo chiudere i battenti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla tavola rotonda 'Città della scienza: ri-costruire per il futuro. Città della Scienza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev