(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 Presentati i programmi di Genova European Capital of Sport 2024 e Regione Piemonte candidata come European Region of Sport 2022 nella sede del Coni a Roma. Tra gli interventi il presidente del Coni Giovanni Malagò, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport ed ex schermitrice Valentina Vezzali e il sindaco di Genova Marco Bucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev