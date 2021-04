Città europee sport, Bucci (Sindaco Genova): “Speriamo in un grande 2024. Ne abbiamo bisogno”

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 “Oggi presentiamo Genova come capitale europea dello sport nel 2024 ma non solo. Ci sarà anche l’arrivo della Ocean Race e tanti altri eventi. Speriamo di avere un grande anno nel 2024. Genova ne ha bisogno e ce la farà” lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione dei programmi di Genova European Capital of Sport 2024 e Regione Piemonte candidata come European Region of Sport 2022 nella sede del Coni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev